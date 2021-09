Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210901 - 1055 Frankfurt-Zeilsheim: Brutaler Überfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(hol) Am Montagmorgen (30. August 2021) überfiel ein Unbekannter eine 51-Jährige am Busbahnhof in Zeilsheim. Das Tatgeschehen erstreckte sich über mehrere Stunden und spielte sich größtenteils auf einem nahegelegenen Feldweg ab. Besonders einige Fahrradfahrer kommen als wichtige Zeugen in Betracht.

Gegen 07:00 Uhr habe die Dame am Busbahnhof Zeilsheim eine Zigarette geraucht, als der unbekannte Täter sich ihr von hinten genähert und ihr ein Messer an den Rücken gehalten habe. Danach habe er sie auf einen nahegelegenen Feldweg geführt. Hier sei er zeitweise auch neben ihr hergelaufen, während er ihr Handgelenk festgehalten habe. Dabei habe der Täter immer wieder vor sich her geredet und dadurch den Eindruck vermittelt, geistig verwirrt sein zu können. Insgesamt sei man drei Stunden auf diesem Feldweg, der vom Busbahnhof weg, entlang der Gleise, führt, umhergelaufen. In dieser Zeit seien einige Fahrradfahrer an den beiden vorbeigefahren, die nun als wichtige Zeugen in Betracht kommen. Am Ende des Zeitraums hätte der Mann die Tasche der 51-Jährigen an sich genommen und daraus Bargeld entwendet. Anschließend verletzte er die Frau mit dem Messer am Oberkörper und im Gesicht und flüchtete. Die Frau, die anschließend zunächst am Boden gelegen habe, begab sich anschließend zurück zum Busbahnhof, wo ein Busfahrer den Notruf verständigte.

Beschreibung des Opfers:

Weiblich, 51 Jahre alt, blonde Haare, etwas kräftigere Statur und Brillenträgerin. War bekleidet mit einer weinroten Strickjacke und einem hellen Shirt darunter.

Täterbeschreibung:

Männlich, 175 cm groß, etwas Mitte 30 Jahre alt, normale Figur, helle Haut, mitteleuropäisches Aussehen, blaue Augen, helle Augenbrauen. Trug eine auffällige weiße Basecap (ggf. mit dunkler Aufschrift/Buchstaben vorne) unter der kurze, sehr helle Haare, hervorschauten. Zudem einen dunkelgrauen/blaugrauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe, mit weißen Streifen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen schweren Raubes übernommen und sucht nun nach Zeugen. Insbesondere Fahrradfahrer, die am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr - 10:00 Uhr, den besagten Feldweg entlang der Gleise in Zeilsheim befuhren, werden gebeten, sich unter 069 / 755 - 5 14 99 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell