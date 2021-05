Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen - Einbruch in Spielwarengeschäft

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstagmorgen, 01.05.2021, zwischen ca. 03.40 Uhr und 04.10 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Spielwarengeschäft an der Langen Straße in Landesbergen ein. Die Täter versuchten zunächst den Haupteingang aufzuhebeln, was misslang. Anschließend hebelten sie eine Tür im rückwärtigen Bereich auf, durchsuchten das Geschäft und entwendeten diverse Spielwaren, Bargeld sowie einen Tresor. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport des Tresors mit einem Kraftfahrzeug geflüchtet sind.

Am selben Tag, gegen 08.50 Uhr, meldete ein Spaziergänger den Fund eines aufgebrochenen Tresors sowie diverser Schlüssel und Dokumente in der Feldmark unweit der Staustufe in Landesbergen. Die Gegenstände konnten dem Spielwarengeschäft zugeordnet werden und wurden sichergestellt.

Das Polizeikommissariat Stolzenau hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum oder anschließend auffällige Beobachtungen im Bereich des Spielwarengeschäfts sowie im Umkreis in Richtung Staustufe gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau unter (05761)92060 in Verbindung zu setzen.

