Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Nächtlicher Diebstahl auf Wiese vor dem Europahaus (30.07.2021)

Konstanz (ots)

Das Polizeirevier Konstanz ermittelt derzeit zu einer Diebstahlserie, die sich in der vergangenen Nacht auf der Wiese vor dem Europahaus (Rheingutstraße) ereignet hat. Mehrere junge Leute saßen dort in einer Gruppe zusammen. Drei von ihnen stellten gegen 03.00 Uhr früh fest, dass zwei Taschen mit Geldbörsen und Smartphones sowie ein in der Nähe an einem Baum abgestelltes Fahrrad gestohlen worden waren. Gegenüber den Polizeibeamten gaben die Bestohlenen an, dass wahrscheinlich noch mehr Personen, die sich zu dem Zeitpunkt auf der Wiese aufhielten, von der Diebstahlserie betroffen sein könnten. Den Geschädigten wird geraten, mit den Individualnummern (falls vorhanden) ihrer gestohlenen Wertgegenstände auf das Polizeirevier zu kommen. Tipps gegen Taschendiebstahl findet man auf der Seite der kriminalpolizeilichen Beratung unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

