Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Zwischen Mittwoch, den 5.Januar 2022, gegen 16.30 Uhr und Donnerstag, den 6.Januar 20222, um 07.15 Uhr kam es erneut zu einem Diebstahl aus einen unverschlossenem PKW. Bislang unbekannte Personen durchsuchten einen im Wieselweg abgestellten PKW und entwendeten Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

Saterland- Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, den 5.Januar 2022, zwischen 07.45 Uhr und 13.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Kalkhoff, Impulse Gates entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit in der Hauptstraße, vor einem dortigen Bürogebäude abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 31. Dezember 2021, gegen 12.11 Uhr befuhr ein 35-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad den Kranichweg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Saterländer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, den 6.Janaur 2022, gegen 10.35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Friesoyther Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 6.Januar 2022, gegen 11.00 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof, vor einem dortigen Supermarkt, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 6.Januar 2022, gegen 14.39 Uhr befuhr ein 27-jähriger Barßeler mit seinem Auto den III.Hüllenweg in Richtung Ammerländer Straße. In Höhe der Kreuzung Settrup kollidierte er mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW. Dessen Fahrer, ein 52-jähriger Leeraner und der Barßeler blieben unverletzt. Eine 28-jährige aus Bad Hersfeld, die sich als Beifahrerin im Wagen des Barßelers befand, erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Dinklage - Arbeitsunfall

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, um 15.50 Uhr, kam es in einer Kfz.-Werkstatt in der Straße Samskamp zu einem Arbeitsunfall. Ein 60-jähriger Dinklager stürzte bei Lagerarbeiten von einer Leiter zu Boden. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell