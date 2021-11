Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 Innenminister Reul: Dieses Problem werden wir nachbereiten - das geht so nicht!

40217 (ots)

Das Ministerium des Innern teilt mit:

Am heutigen Donnerstag ist es bundesweit zu einem Ausfall der zentralen Notrufnummern 110 und 112 gekommen. Ab etwa 4:50 Uhr war der Notruf in den Ländern Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Nordrhein-Westfalen nicht erreichbar. Die Polizei und Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen waren aber weiterhin über die lokalen Festnetznummern ansprechbar.

Innenminister Herbert Reul: "Auf die Störung haben wir sofort reagiert: Polizei und Feuerwehr haben unmittelbar und ausführlich über die lokalen und landesweiten Radios sowie die sozialen Netzwerke informiert und mitgeteilt, über welche Telefonnummern sie zu erreichen sind. Alle verfügbaren Einheiten waren eingesetzt, um größtmögliche Präsenz zu gewährleisten - die Feuerwehr hat ebenfalls ihre Feuerwehrhäuser besetzt. Außerdem haben wir umgehend begonnen, nach dem Grund für den Ausfall zu suchen. Unsere Fehlersuche ergab, dass die Ursache der Störung nicht in unseren eigenen Systemen liegt."

Nach bisherigen Erkenntnissen wird eine technische Störung bei der Deutschen Telekom vermutet: "Das Unternehmen hat aber schnell reagiert und konnte die Störungen ab 6 Uhr nach und nach beseitigen. Natürlich werden wir dieses Problem gemeinsam mit der Deutschen Telekom nachbereiten - das geht so nicht!" sagte Innenminister Reul.

