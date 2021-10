Polizei Gütersloh

POL-GT: 48-Jährige Mitfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (16.10., 18.15 Uhr) befuhr eine 23-jährige Gütersloherin die Straße Auf der Benkert und beabsichtigte nach links auf die Marienfelder Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel eines 42-jährigen Güterslohers, welcher die Marienfelder Straße aus Richtung Gütersloh kommend befuhr. In dem VW der 23-Jährigen befanden sich insgesamt fünf Personen. Eine 48-jährige Frau, welche auf der Rückbank saß, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 18000 Euro.

