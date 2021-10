Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch am Bosfelder Weg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (15.10., 17.45 Uhr) und Samstagnachmittag (16.10., 17.20 Uhr) in eine Firma am Bosfelder Weg eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Täter über ein Fenster in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Am Freitagabend wurde durch Zeugen eine verdächtige Person an dem Gebäude gesehen. Möglicherweise wurden die Täter durch die Zeugen und den anschließenden Polizeieinsatz zunächst gestört.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell