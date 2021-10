Polizei Gütersloh

POL-GT: Versteckspiel misslingt - Strafverfahren gegen Jugendliche eingeleitet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (16.10., 14.45 Uhr) wurde einem Jugendlichen in einem Waldstück an der Isselhorster Straße ein Smartphone entwendet.

Der 15-Jährige war mit dem Rad unterwegs, als er eigenen Angaben nach unter einem Vorwand von einem ebenfalls 15-Jährigen in das Waldstück gelockt wurde. Dort wurde er von einem weiteren Jugendlichen erwartet. Die 15- und 17- Jährigen forderten das Smartphone des Jugendlichen. Ihre Forderungen bekräftigten sie durch einen Schlag in das Gesicht und weiteren Gewaltandrohungen. Anschließend fuhren sie mit dem Rad davon.

Wenige Zeit später wurden die Tatverdächtigen an der Steinhagener Straße durch die Polizei aufgetan. Sie versuchten sich vergeblich vor den Ermittlern zu verstecken. Die Polizisten stellten bei ihnen nicht nur ein Pfefferspray sicher, sondern konnten bei dem 17-Jährigen noch ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad und einen unterschlagenen Personalausweis auffinden.

Beide Minderjährigen wurden zunächst zur Polizeiwache gefahren. Dort wurden sie wenige Zeit später von ihren Eltern abgeholt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Ermittlungen zu dem Verbleib des Smartphones dauern an.

