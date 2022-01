Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Am Dienstag, 25. Januar 2022, um 3.52 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in den Moorgärten zu einem Gewaltdelikt zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes aus Vechta. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich dieser zum oben genannten Zeitpunkt gemeinsam mit drei anderen Personen in seiner Wohnung. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zwischen dem Opfer und seinem 25-jährigen männlichen Besucher aus Goldenstedt zu einem Streit. Im weiteren Verlauf soll es dabei es zu massiver Gewalteinwirkung auf das Opfer gekommen sein. Dabei wurde der 28-jährige Mann aus Vechta schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einer weiblichen Begleitung vom Tatort. Zwei weitere Besucher des Opfers standen zum Zeitpunkt der Streitigkeiten vor dem Wohnhaus. Als sie davon Kenntnis erlangt hatten und ihren verletzten Bekannten sahen, alarmierten sie die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht gefasst werden. Seine 18-jährige weibliche Begleitung konnte im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet überprüft werden. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der tatverdächtige Mann ist weiterhin auf der Flucht. Er war mit einer Jeans, einem grauen T-Shirt und einer Bauchtasche bekleidet. Die genauen Tatumstände sowie der Ablauf sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch in einen Kindergarten

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 17.45 Uhr und Montag, 24. Januar 2022, 7.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in einen Kindergarten in der Straße Am Mühlenteich gewaltsam einzudringen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Traktoren angegangen

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 17.30 Uhr und Montag, 24. Januar 2022, 7.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen auf das Gelände eines Landmaschinenhandels in der Bakumer Straße. Dort wurden von diversen Traktoren mehrere Fahrzeugteile abmontiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Montag, 24. Januar 2022, zwischen 20.10 Uhr und 21.15 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack eines Ford Fiestas. Zudem wurde im linken Hinterreifen ein Nagel vorgefunden. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einer Parkfläche vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Auf dem Horn. Auf diesem Parkplatz wurde bereits in der Zeit zwischen Dienstag, 18. Januar 2022, 22.15 Uhr und Mittwoch, 19. Januar 2022, 10.00 Uhr, der Lack eines Mercedes Sprinter zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 24. Januar 2022, um 15.40 Uhr befuhr eine 59-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden die Dammer Straße mit einem Mofa und einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h. Die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis besitzt sie jedoch nicht. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 24. Januar 2022, um 15.00 Uhr, geriet ein 31-jähriger Autofahrer aus Visbek auf der Ahlhorner Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Großen Straße, die Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses, indem sie ein Glaselement einschlugen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 24. Januar 2022, 18.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bakum mit einem Pkw die Antoniusstraße, obwohl er im Verdacht steht unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 24. Januar 2022, um 19.20 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Bramsche die Mühlenstraße mit einem Pkw. Bei einer Kontrolle bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus und die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 21. Januar 2022, zwischen 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Großen Straße einen abgestellten Pkw der Marke "VW, Sharan". Der Schaden befindet sich an der Fahrzeugfront und beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, um 07.50 Uhr parkte eine 46-Jährige aus Diepholz ihren Pkw auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße, Höhe Hausnummer 31. Als sie nach der Arbeit mit ihrem Pkw nach Hause fuhr, entdeckte sie um 16.20 Uhr einen Schaden am Fahrzeug, an der Stoßstange hinten rechts. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde das Fahrzeug beschädigt, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 22. Januar 2022, von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug im Falkenweg vermutlich beim Ein- oder Ausparken in/aus einer Parklücke einen Pkw der Marke "Mercedes, A 140", welcher ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz parkte. Der Schaden befindet sich rechtsseitig an der hinteren Tür und beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

