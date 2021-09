Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210912-1: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit drei verletzten Personen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag (11. September) kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kreuzung Frechener Straße (L 183) / Sudetenstraße / Hermülheimer Straße in Hürth.

Eine 35-jährige Brühlerin befuhr mit ihrem Auto die Frechener Straße in Fahrtrichtung Frechen. An der Kreuzung Frechener Straße / Sudetenstraße / Hermülheimer Straße fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, um weiter in Richtung Frechen zu fahren. Mit im Wagen saß der 7-jährige Sohn der Fahrzeugführerin. Die 35-jährige gab an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Ein 65-jähriger Sassenberger wartete mit seinem Auto an der vorgenannten Kreuzung auf der Hermülheimer Straße an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage. Mit ihm im Fahrzeug befand sich seine 64-jährige Ehefrau. Der Fahrzeugführer gab an, bei Wechsel von Rot- auf Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Brühlerin und ihr Sohn sowie die Ehefrau des sassenberger Fahrzeugführers verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Neben den unterschiedlichen Aussagen der Unfallbeteiligten zu den Ampelphasen gibt es mehrere Zeugenaussagen. Auch diese weichen teilweise voneinander ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Zwei Abschlepper erschienen am Unfallort und transportierten die beschädigten Fahrzeuge ab. (rb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell