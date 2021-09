Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210910-1: So schütze ich meine Wohnung vor Einbrechern! - Berater der Polizei vor Ort

Bild-Infos

Download

Wesseling-Keldenich (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bietet zusätzliche Beratungstermine rund um das Thema Einbruchschutz an. Hintergrund sind vermehrte Einbrüche in Keldenich.

Das Kriminalkommissariat 13 verzeichnete seit Mitte August rund 15 Einbrüche in der Ortslage Wesseling-Keldenich. Die Tatzeiten liegen zumeist in der Nachtzeit.

Die Ermittler bieten zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävation und des Opferschutzes Beratungsangebote mit der mobilen Beratungsstelle auf dem Parkplatz der Lidl Filiale Wesseling-Keldenich, Eichholzer Straße 88 an:

15.09.2021 von 10 - 15 Uhr 21.09.2021 von 9 - 13 Uhr 22.09.2021 von 11 - 18 Uhr

Die Berater sind zudem auf dem Markt in Wesseling am 24.09.2021 in der Zeit von 10 - 13 Uhr vor Ort. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell