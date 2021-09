Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210909-3: Rollerfahrer auf Ölfilm gestürzt

Hürth (ots)

Ein 48-Jähriger verletzte sich bei dem Sturz mit seinem Roller schwer

Polizisten haben am Mittwochmorgen (8. September) einen Verkehrsunfall auf der Max-Planck-Straße in Hermülheim aufgenommen. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Wesselinger mit seinem Roller zur Arbeit. Als er den Kreisverkehr von Jägerpfad und Max-Planck-Straße verließ und auf die Max-Planck-Straße abgebogen war, verlor der 48-Jährige die Kontrolle über seinen Roller. Er geriet durch einen Ölfilm auf der Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Kreisverkehr und Teile der Max-Planck-Straße, bis ein Reinigungsfahrzeug das Öl aufgenommen und die Fahrbahn gesäubert hatte. Die Ermittler des Verkehrskommissariats fragen: "Wer kann Hinweise zu einem Fahrzeug geben, das Öl verloren hat und an der Unfallörtlichkeit entlang gefahren ist?" Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (akl)

