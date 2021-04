Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe geben sich als Gesundheitsamtsmitarbeiter aus - Wer hat etwas beobachtet?

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (08.04.), gegen 14:15 Uhr, klingelten zwei Unbekannte, ein Mann und eine Frau, bei einer 85-Jährigen an der Pescher Straße in Korschenbroich und gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. Durch eine Baustelle auf ihrer Straße sei Farbe in die Rohrleitungen gelangt, dies müsse man nun überprüfen. Trotz ihres Misstrauens ließ die Seniorin den Mann in ihre Wohnung und schloss die Wohnungstür. Der vermeintliche Gesundheitsamtsmitarbeiter forderte sie auf, die Duschbrause anzumachen und eine Weile festzuhalten. Die 85-Jährige wollte die Wohnungstür im Blick behalten und kam kurze Zeit später wieder aus dem Badezimmer. Sie stellte fest, dass die Wohnzimmertür sich nicht recht öffnen ließ - es stand eine weitere männliche Person dahinter, die sie vorher nicht gesehen hatte.

Sie warf umgehend die Verdächtigen aus ihrer Wohnung. Diese hatten offenkundig bereits mehrere Schränke im Wohnzimmer durchwühlt. Die Polizei wurde informiert, die drei Trickdiebe konnten jedoch im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Sie werden wie folgt beschrieben:

- Der Mann, der die Wohnung betreten hat, soll circa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Bekleidet war er unter anderem mit einer dunklen Jacke und Jeans, dazu trug er eine OP-Maske und Handschuhe.

- Die Frau soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare.

- Der zweite Mann, der sich hinter zunächst versteckt hatte, soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, besaß eine sportliche Statur und war circa 180 Zentimeter groß. Er soll ganz in weiß gekleidet gewesen sein. Seine Jacke wies Applikationen am Arm auf.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt und sucht Zeugen. Wer die drei Tatverdächtigen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei: Betrüger haben es oft gerade auf Senioren abgesehen. Mit allerlei zwielichtigen Maschen versuchen sie, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, um hier Geld und Wertgegenstände zu entwenden.

Informationen und Tipps finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell