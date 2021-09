Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210909-4: Unfallbeteiligte zur Unfallrekonstruktion gesucht

Hürth (ots)

Jugendlicher gab zunächst an nicht verletzt zu sein

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat am Mittwoch (8. September) einen Verkehrsunfall aufgenommen, bei dem sich ein 14-Jähriger leicht verletzte. Um 17.30 Uhr soll der Jugendliche mit seinem Fahrrad auf der Kreuzstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gefahren sein. An der Kreuzung von Theresienhöhe, Friedrich-Ebert-Straße und Kreuzstraße fuhr der Junge nach eigenen Angaben über einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) und über die Fußgängerfurt der sich anschließenden Grün zeigenden Fußgängerampel. Zeitgleich soll eine Autofahrerin von der Friedrich-Ebert-Straße rechts auf die Theresienhöhe abgebogen sein. Bei dem Abbiegevorgang soll es zu einem Zusammenstoß von Auto und Fahrrad gekommen sein. Die Fahrerin eines dunkelblauen Kleinwagens erkundigte sich nach dem 14-Jährigen. Dieser gab zunächst an, dass nichts passiert sei. Später stellte er jedoch fest, dass er sich leicht verletzt hatte und der vordere Reifen seines Fahrrads verbogen war. Die etwa 30 Jahre alte Fahrerin mit schulterlangem braunen Haar und kräftiger Statur hatte die Unfallstelle verlassen. Zu einem Personalienaustausch ist es nicht gekommen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten die Autofahrerin und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Weiterhin rät die Polizei bei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen immer die Polizei zu verständigen. Häufig geben Kinder und Jugendliche aus Angst oder vor Schreck an, nicht verletzt zu sein, später stellte sich dann jedoch heraus, dass der Unfall doch nicht ohne Folgen geblieben ist. Bleiben Sie in solchen Fällen an der Unfallörtlichkeit und kontaktieren Sie die Polizei. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell