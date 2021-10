Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Exhibitionist, Zeugen gesucht

Heinsberg-Dremmen (ots)

Gegen 19 Uhr am Mittwoch, 20. Oktober, ging eine Frau zu Fuß entlang der Landstraße 227 aus Oberbruch kommend in Richtung Dremmen, als ihr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Dieser stieg vor ihr ab und fragte sie nach dem Weg. Während des Gesprächs entblößte der Mann plötzlich sein Geschlechtsteil, woraufhin die Frau in Richtung Erkelenzer Straße weglief. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Oberbruch. Der Mann war laut Beschreibung etwa 180 Zentimeter groß und im Alter Mitte 20. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarze, kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, eine weiß-schwarze Hose und war mit einem ebenfalls schwarzen Fahrrad unterwegs. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Tel. 02452 9200. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell