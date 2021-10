Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kreispolizeibehörde berät zum Thema Einbruchsschutz

Kreis Heinsberg (ots)

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Heinsberg veranstaltet im Rahmen der landesweiten Kampagne "Riegel vor" einen Beratungstag zum Thema Einbruchsschutz. Dieser findet am Sonntag, 31. Oktober 2021, von 10 Uhr bis 16 Uhr, in der Dienststelle der Kriminalprävention, Schafhausener Straße 52, in 52525 Heinsberg, statt.

Interessierte sind an diesem Tag zu einem kostenlosen Beratungsgespräch eingeladen. Die Experten der Polizei beraten Sie gerne individuell und unverbindlich zu den Möglichkeiten, Ihr Zuhause zu sichern. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist erforderlich. Diese kann ab sofort unter der Telefonnummer 02452-920-5555 erfolgen. Hinterlassen Sie bitte Ihre Kontaktdaten auf dem entsprechenden Anrufbeantworter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell