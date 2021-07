PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: geflüchtete Unfallverursacher +++ bei Unfall leicht verletzt +++ Einbruch in Wohnung +++ Wohnungstür eingetreten

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Schleusenweg Tatzeit: Fr., 16.07.21, 15:15 Uhr Ein am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt (Schaden ca. 3000 Euro), welches von der Unfallstelle flüchtete. Eine Zeugin konnte aber das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilen, die Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Wild

Tatort: L 3025 Gemarkung Weilburg Tatzeit: Fr., 16.07.21, zw. 18:50 Uhr Die Fahrerin eines VW Golf kollidierte von Freienfels aus kommend mit einem Reh, welches bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Am Pkw selbst entstand ein Sachschaden von geschätzt 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65552 Limburg-Eschhofen, Pariser Straße Tatzeit: Fr., 16.07.21, 15:20 Uhr Im zweispurigen Bereich der Pariser Straße Fahrtrichtung Autobahn kam es beim Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Porsche, dabei übersah der Fahrer des Ford den Porsche. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Höhe des Gesamtschadens an den beiden Fahrzeugen steht noch nicht fest.

Verkehrsunfall

Tatort: 65549 Parkhaus Krankenhaus Tatzeit: Fr., 16.07.21, 14:50 Uhr Beim Einparken in eine Parklücke im Parkhaus des Krankenhauses Limburg beschädigte eine Fahrerin eines Suzuki den dort geparkten Fiat. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65618 Selters, Am Weidenbruch Tatzeit: zw. Do., 15.07.21, 10:00 Uhr und Fr., 16.07.21, 17:00 Uhr Ein silberfarbener Volvo wurde durch ein anderes Fahrzeug an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Tatort: 65549 Limburg, Schiede Tatzeit: Fr., 16.07.21, 23:30 Uhr Durch eine unbekannte männliche Person wurde die Tür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingetreten. Durch einen anwesenden Zeugen konnte eine Personenbeschreibung abgegeben werden. Weitere Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch

Tatort: 65618 Selters-Münster, Hinterstraße Tatzeit: Mi. 14.07.21, 16:15 Uhr Die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde aufgebrochen und aus der Wohnung ein Fernseher im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Die Ermittlungen zu möglichen Tätern dauern noch an.

