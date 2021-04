Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210415 - 0445 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots)

(fue) Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit zwischen Dienstag, den 13. April 2021, 23.00 Uhr und Mittwoch, 14. April 2021, 07.00 Uhr, insgesamt 12 Pkw beschädigt. An den Fahrzeugen, die in den Straßen Prozessionsweg, Cezanneweg, Utrilloweg, Matisseweg, Helene-Lange-Straße und Hannah-Arendt-Straße geparkt standen, wurden zumindest einer, an manchen Fahrzeugen auch alle vier Reifen zerstochen.

Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR. Es handelte sich um Fahrzeuge der Hersteller Mercedes-Benz, Audi, Ford, BMW, VW, Nissan und Seat.

Die Polizei bittet Personen, welche ebenfalls geschädigt wurden und bislang noch keine Anzeige erstattet haben, bzw. Personen, die in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

