Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Unterschlagung von Bargeld

Am Montag, 24. Januar 2022, um 15.00 Uhr vergaß ein 40-Jähriger aus Lastrup seine Geldbörse in einer Spielothek in der Vlämischen Straße. Als ihm dieses von einer anderen Kundin nachgebracht wurde, fehlte Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Löningen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 25. Januar 2022, wurde um 11.00 Uhr in der Schweriner Straße ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogen-Vortest wurde abgelehnt, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Januar 2022, zwischen 07.45 Uhr und 16.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Firmengeländes im Vinner Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparkten den geparkten grauen PKW Audi A3 eines 21-Jährigen aus Werlte. Hierdurch entstand Sachschaden am vorderen rechten Radkasten in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. Januar 2022, kam es um 16.05 Uhr auf der Nordwest-Tangente in Essen (Oldenburg) zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 19-Jährige aus Höltinghausen befuhr mit ihrem schwarzen PKW Kia Venga die Nordwest-Tangente in Fahrtrichtung Essen (Oldenburg). An der rot zeigenden Ampel ordnete sie sich auf die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Cloppenburg ein. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ordnete sich mit einem hellen Kleinwagen (weiß, eierfarben oder gelb) auf der Geradeausspur in Fahrtrichtung Essen (Oldenburg) ein. Als die Ampel auf grün umsprang, bog der Unbekannte dann plötzlich nach links in Fahrtrichtung Cloppenburg ab. Er touchierte dabei den Pkw der 19-Jährigen und entfernt sich dann, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, in Fahrtrichtung Cloppenburg. Am PKW der 19-Jährigen entstand Sachschaden an der vorderen Tür sowie am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiereien

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. Januar 2022, 00.00 Uhr, und Montag, 24. Januar 2022, 12.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Langen Straße den rückwärtigen Bereich eines dortigen Geschäftshauses mit bunter Farbe (weiß, lila, gelb, blau und orange). Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek OT Bühren - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Januar 2022, gegen 07.15 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek, eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Winkelsett und ein 27-jähriger Visbeker Fahrer eines Transporters befuhren in der genannten Reihenfolge die Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Streckenverlauf mussten die 24-Jährige und der 62-Jährige verkehrsbedingt stärker abbremsen. Aufgrund mangelnden Abstandes fuhr der darauffolgende 27-jährige Transporterfahrer auf den PKW der 24-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde ihr PKW auf den des 62-Jährigen geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

