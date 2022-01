Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ladendiebstahl

Am Samstag, 22. Januar 2022, gegen 04.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Tankstellengelände am Grünen Hof eine Kiste Bier. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Diebstahl

Am Samstag, 22. Januar 2022, gegen 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schleusenstraße aus dem Vorgarten eines 35-Jährigen aus Barßel eine Kiste Bier. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - Männlich, - Etwa 20 Jahre alt, - Ca. 185 cm groß, - Dunkle Baseballkappe.

Täter 2:

- Männlich - Korpulent. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Saterland - Diebstahl einer Überwachungskamera

Am Dienstag, 25. Januar 2022, gegen 19.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Rohbau in der Dr. h.c.-Peter-Waskönig-Ring die REOLINK Überwachungskamera Argus ECO einer 29-Jährigen aus dem Saterland. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, den 22.Januar 2022, gegen 18.00 Uhr, und Dienstag, den 25.Januar 2022, um 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen PKW ein und entwendeten diverses Werkzeug, so unter anderem: - 1 BOSCH Akku-Bohrhammer im Koffer, einschließlich 2 Akkus und Ladegerät, - 1 BOSCH Akku-Bohrschrauber im Koffer, einschließlich 2 Akkus und Ladegerät, - 1 BOSCH Stablampe. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Menricusstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe OT Neumarkhausen - Täterermittlung im Falle unerlaubter Müllentsorgung

Am Donnerstag, 25. Januar 2022, gegen 13.25 Uhr, wurden auf dem Gelände des Baggersees "Maribik" An der Riede diverse achtlos in der Natur entsorgte Kartons, gelbe Säcke mit Hausmüll sowie Altpapier aufgefunden. Der Unrat konnte einem 30-Jährigen aus Molbergen zugeordnet werden konnten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bösel - Brand in Putenstall

Am Dienstag, den 25.Januar 2022, gegen 10.35 Uhr, kam es in einem Putenstall am Windpark zu einem Brand. Bei Einstreuarbeiten gerieten, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, eine Einstreu- und eine Zugmaschine eines 47-jährigen Böselers in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Bösel, die mit vier Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Die Gerätschaften wurden vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die zum Zeitpunkt des Feuers im Stall vorhandenen ca. 4000 Tiere kamen bei dem Brand ebenfalls nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 20.000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 24.Januar 2022, gegen 07.50, Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus Surwold mit seinem LKW Bundesstraße B72 in Richtung Cloppenburg. Kurz vor der Ausfahrt Friesoythe West kam ihm ein Bulli mit Anhänger entgegen. Von diesem löste sich in diesem Moment ein Reifen, der gegen die Stoßstange des LKW rollte. Der bislang unbekannte Fahrer des Bulli setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Aurich fort. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Weitere Informationen zu dem Schadensverursacher und dessen Fahrzeug bzw. Anhänger liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Januar 2022, kam es gegen 20.20 Uhr auf der Overlaher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 33-Jähriger aus Edewecht befuhr mit seinem PKW die Overlaher Straße in Fahrtrichtung Bösel. Dabei wurde er in Höhe der Brücke über den Fluss Lahe durch das Fernlicht des Gegenverkehrs geblendet, verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte beidseitig mit der Leitplanke. An Leitplanke und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

