Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lastrup - Tatverdächtiger Brandstifter in Untersuchungshaft (UPDATE)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 24. Januar 2022 berichteten wir über die vorläufige Festnahme eines tatverdächtigen Brandstifters: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5129349

Am gestrigen Tag wurde der 41-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Mann aus Herne steht derzeit im Verdacht für drei Brandlegungen im Bereich Lastrup verantwortlich zu sein. Der Amtsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine JVA gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell