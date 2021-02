Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alpenrod - Unfallflüchtiger nach Spiegelunfall

Alpenrod (ots)

Am Sonntag, dem 21.02.2021 kam es gegen 14.35 Uhr auf der L 288 zwischen Alpenrod und Lochum, im Begegnungsverkehr, zu einer Berührung der Außenspiegel. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr anschließend in Richtung Alpenrod weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen dunklen SUV. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

