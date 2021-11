Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag - Verkehrsunfall mit drei tödlich verletzten Beteiligten auf der B 210 in Jever

Jever (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 28.10.2021 auf der B 210 zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verstarben und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. 1. PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5059140 2. PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5059921 Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache, die weiterhin andauern, wurde u.a. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Videomaterial einer Dashcam ausgewertet. Diese befand sich in einem Pkw, der einige Fahrzeuge hinter den Unfallbeteiligten auf der Fahrbahn in Richtung Wittmund fuhr. Den Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass sich unmittelbar vor dem unfallbeteiligten Lkw in Fahrtrichtung Wittmund ein orangefarbener Lkw befand, dessen Insassen als Zeugen in Frage kommen könnten. Die Polizei Wilhelmshaven bittet die Insassen sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942-0.

