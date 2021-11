Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit von Montag, den 01.11.2021, 21:20 Uhr, bis Dienstag, den 02.11.2021, 08:25 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines Pkw BMW, der auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus in der Uhlandstraße abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell