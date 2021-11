Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern in Wilhelmshaven - Unfallbeteiligter gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 01.11.2021, gegen 11:15 Uhr, kam es in der Möwenstraße während eines Überholvorgangs zu einer Berührung zwischen zwei männlichen jugendlichen Fahrradfahrern, wobei einer der beiden, ein 15-jähriger Wilhelmshavener, stürzte. Nachdem dieser zunächst signalisierte, dass ihm nichts zugestoßen sei, trennten sich die Wege der Jugendlichen einvernehmlich. Im Nachhinein bemerkt der 15-Jährige einen Schaden an seinem Fahrrad. Der zweite Fahrradfahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

