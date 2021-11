Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrolle der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland mit Folgen - Pkw abgeschleppt und Verfahren eingeleitet (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der PI Wilhelmshaven/Friesland um 13:25 Uhr einen PKW aus dem Zulassungsbezirk Delmenhorst in der Werfstraße in Höhe der dortigen Hafenschule.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten mehrere technische Veränderungen fest. So war u.a. eine geänderte Abgasanlage verbaut worden.

Da diese den Anschein erweckte, die erlaubte Geräuschemission nicht einzuhalten, wurde eine Schallpegelmessung durchgeführt. Das Ergebnis: Der gemessene Wert war deutlich erhöht, so dass der PKW zwecks Gutachtenerstellung durch den TüV abgeschleppt wurde.

Darüber hinaus konnten noch weitere Mängel festgestellt werden. Neben einer geänderten Frontschürze und Tieferlegung ohne Nachweis der Zulässigkeit fanden die Beamten weiterhin ein im Motorraum verbautes elektrisches Gerät vor, für das ebenfalls kein Nachweis der Funktion und Zulässigkeit vorlag.

Gegen den 20-Jährigen leiteten die Kontrolle ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

