POL-WHV: Brand eines Pkw in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Am Dienstag, den 02.11.2021, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein ordnungsgemäß am Straßenrand der Brommystraße geparkter Pkw Dacia in Vollbrand. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Brandursachenermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

