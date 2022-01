Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel - versuchter Einbruch in Restaurant

Am Mittwoch, den 26. Januar 2022, gegen 04.00 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Restaurant an der Hauptstraße einzudringen. Als er mit einem Schraubendreher ein Fenster aufhebeln wollte, bemerkte dies ein Gast, der zur Tatzeit im Gebäude genächtigt hatte. Die Person ergriff daraufhin die Flucht. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - versuchter Einbruch in Wohnung

Zwischen Dienstag, den 25. Januar 2022, gegen 22.00 Uhr und Mittwoch, den 26. Januar 2022, um 03.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen erfolglos eine Wohnungstür an der Schubertstraße aufzuhebeln. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

