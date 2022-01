Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Leergut

Am Donnerstag, den 27.Januar 2022, gegen 11.00 Uhr, kam es in der Straße Am Hafen zu einem Diebstahl: Bislang unbekannte Täter entwendeten zahlreiche Kisten Leergut von einem Kistenstapel eines dortigen Getränkehandels. Im Nahbereich konnten vereinzelte Kisten wieder aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

