Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 03.09.-05.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße B210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Wittmund. Zwischen den Anschlussstellen Jever-Mitte und Jever-West kam der Pkw nach links ab, überfuhr die Mittellinie und die gesamte Fahrbahn und stieß letztendlich in die Schutzplanke auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Nur durch die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug entgegen kam, verhinderte einen schwereren Verkehrsunfall. Es entstand Sachschaden am Pkw und an der Schutzplanke. Der Gesamtschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 31-jährigen festgestellt. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,89 Promille. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde daraufhin sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen gegen 09.10 Uhr befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin die Mühlenstraße in Jever und bog auf die Straße Alter Markt ein. Während der Kontrolle wurde durch die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille. Auch der Führerschein der 30-jährigen wurde sichergestellt, ein Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Einfamilienhaus / Rollerdiebstahl Am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr wurde durch eine Polizeistreife eine hilflose Person in Jever kontrolliert. Während der Personalienfeststellung fiel den Beamten auf, dass der 22-jährige mehrere Bank- und Kreditkarten von anderen Personen sowie eine hohe Summe Bargeld mit sich führte. Im Rahmen der Ermittlungen konnten sowohl die Karten als auch das Bargeld und ein in der Hosentasche befindliches Zündschloss eines Motorrollers zugeordnet werden. Die Bank- und Kreditkarten sowie eine nicht unerhebliche Summe Bargeld stammen aus einem Diebstahl aus Einfamilienhaus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der zum Zündschloss gehörende Motorroller konnte ebenfalls aufgefunden werden. Ermittlungen bezüglich des Diebstahls dauern an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nachdem der 22-jährige seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausgeschlafen hatte, wurde er am frühen Abend wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell