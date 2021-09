Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Kühlmittelflaschen in der Flutstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitagmorgen erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von einem Diebstahl in der Flutstraße, bei dem sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zugang zum Grundstück einer dortigen Firma verschafften und eine große Anzahl an Kühlmittelflaschen entwendeten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell