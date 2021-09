Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 03.09.2021 bis 05.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Raub/gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde im Mühlenweg von einem bislang unbekannten Täter versucht, einem 36jähriger Mann seinen mitgeführten Rucksack zu entreißen. Nachdem das Opfer sich befreien und zunächst weglaufen konnte, wurde es in der Bismarckstraße, Höhe Ratrium, mit dem Fahrrad von dem Täter eingeholt und mit Pfefferspray besprüht. Nachdem ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer seine Hupe betätigte, flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung und das Opfer ging auf direktem Wege zur Polizei. Der Täter war männlich, ca. 180 cm groß und trug einen Bart. Außerdem war er mit einem Kapuzenpullover mit einem Cappy bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl/Hausfriedensbruch

Auf dem Gelände der BBS Wilhelmshaven werden zwei männliche Personen (25 und 23 Jahre alt) im Bereich der dortigen Baustelle festgestellt, die dort offensichtlich nach Diebesgut suchen. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Personen kann dann noch festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen stand. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Sachbeschädigung

Am Samstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, wird der Polizei mitgeteilt, dass in der Posener Straße ein Altkleidercontainer aus Metall auf der Straße liege. Beim Wiederaufstellen des Containers konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Container durch das Umfallen beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell