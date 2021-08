Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand eines Mülleimers

Am Donnerstag, 26. August 2021, um 23.44 Uhr wurde der Polizei ein brennender Mülleimer in der Leharstraße gemeldet. Die Polizeibeamten konnte das Feuer eigenständig ablöschen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen zu diesem Brand nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 26. August 2021, um 7.08 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Mann aus Lastrup auf dem Osterbäkeweg, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Donnerstag, 26. August 2021, um 10.15 Uhr, geriet ein 21-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Auto in eine Kontrolle der Polizei. Dabei stellten sie diverse bauartbedingte Veränderungen an den Fahrwerksfedern, den Rädern/Reifen, dem Heck- und Frontspoiler, dem Abblendlicht und dem Fahrtrichtungsanzeiger fest. Hierfür waren keine Eintragungen vorhanden. Die Betriebserlaubnis war hiermit erlöschen und das Fahrzeug wurde bei einer Prüfgesellschaft begutachtet. Im Anschluss wurden die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Essen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 26. August 2021, um 19.40 Uhr, fuhr eine 19-jähriger Autofahrerin aus Rickling auf der Bunner Straße in Fahrtrichtung Brokstreek und wollte nach rechts auf die B68 nach Quakenbrück abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 24-jährigen Fahrradfahrerin aus Essen, die auf dem Radweg in Richtung Essen unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte.

Lastrup - Illegale Müllentsorgung (mit Foto)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. August 2921, 23.00 Uh rund Freitag, 27. August 2021, 8.00 Uhr, entsorgten bislang unbekannte Personen beidseitig im Habichtsweg ca. 20cbm Altreifen/Siloreifen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

