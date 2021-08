Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg | 24-jähriger Mann in U-Haft: Verdacht der Abgabe von Drogen an Minderjährige

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 25. August 2021, in den Nachmittagsstunden wurde ein 24-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz auf einem Gelände einer Berufsbildenden Schule in Cloppenburg vorläufig durch die Polizei festgenommen. Er steht im Verdacht, Jugendlichen im Mehrgenerationenpark in Cloppenburg Cannabisprodukte verkauft zu haben. Bei der Festnahme fanden die Polizeibeamten in der unmittelbaren Umgebung mehrere Verbrauchseinheiten Cannabis, welche sichergestellt wurden. Der 24-jährige Mann wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg in Untersuchungshaft.

