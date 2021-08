Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Ladendieb verletzt Ladendetektiv

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 13.50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann bei einem Verbrauchermarkt im Falkenweg drei Getränkekisten, die sich im Außenbereich des Marktes befanden. Er hatte diese auf einen Einkaufswagen geladen und schob diesen weg. Ein Ladendetektiv bemerkte das und hielt den Dieb auf. Dieser ließ den Wagen stehen und wollte flüchten. Der Ladendetektiv versuchte ihn daran zu hindern, dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der 41-jährige Ladendetektiv leicht verletzt wurde. Schließlich konnte der Dieb entkommen und lief über den Parkplatz eines Einrichtungshauses in Richtung Bahngleise. Dabei entledigte er sich seinen Schuhen und einer Strickjacke. Das Diebesgut blieb zurück. Der Dieb wurde als ein 170 bis 175 cm großer, 20-30 Jahre alter Mann und deutschem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll schlank gewesen sein und hatte kurz braune Haare. Er trug einen schwarzen MNS, eine dunkle Jogginghose mit roten Streifen auf der Beinaußenseite und ein hellblaues Unterhemd. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Geldbörse entwendet

Am Mittwoch, 25. August 2021, zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr, wurde die Geldbörse einer 87-jährigen Frau aus Lohne aus der Handtasche gestohlen. Diese hatte sie auf einer Eistheke in einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße abgelegt, um einer anderen Kundin zu helfen, eine bestimmte Eissorte zu suchen. Diesen Moment hat eine bislang unbekannte Person genutzt und die Geldbörse entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta/Langförden - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichen

In der Zeit von Dienstag, 24. August 2021, 11.30 Uhr bis Mittwoch, 25. August 2021, 14.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen die beiden amtl. Kennzeichenschilder (VEC-PR 33) eines Mercedes Smart, welcher in der Hauptstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Mähroboters

Am Mittwoch, 25. August 2021, zwischen 09.25 Uhr und 17.00 Uhr betraten bislang unbekannte Personen einen Garten in der Straße Astrup und entwendeten einen Mähroboter im Wert von 1.598,00 EUR. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 054 91 / 99 93 60 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Freitag, 20. August 2021, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück eines Wohnhauses in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Von der Terrasse wurde ein Damen-Trekkingrad des Herstellers KTM, eine Stihl Saughäckseler SG 56 und eine Motorsäge des Herstellers Stihl MS231 entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Tel.: 04441-943-0 entgegen.

Damme - Brand eines Anhängers und Strohballen

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 18.35 Uhr, verbrannte ein Anwohner auf seinem Grundstück an der Ringstraße Holz in einer Brenntonne. Aufgrund des Windes kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zum Funkenflug, wodurch ein unmittelbar dahinterstehender Anhänger sowie mehrere Strohballen Feuer fingen. Die Freiwillige Feuerwehren Borringhausen und Osterfeine waren vor Ort und löschten das Feuer. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden. Über die Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. August 2021, 8.00 Uhr und 25. August 2021, 11.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen das Hof- und der Terrassenpflaster zu drei Doppelhäusern in der Straße Am Stadion. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 14.50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Lohne auf dem Bergweg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 19.05 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad aus dem Landkreis Vechta auf der Brinkstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 18.55 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus Visbek mit einem Auto auf der Rechterfelder Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Diebstahl einer Plane und eines Rasenteppichs

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. August 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 23. August 2021, 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Plane und einen Rasenteppich aus einem Anhänger, welcher in der Kolpingstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Bargeld

Am Mittwoch, 25. August 2021, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann im Villkuhlenweg an der Haustür einer Anwohnerin und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Während sich die Frau mit dem unbekannten Mann in der Küche aufhielt entwendete vermutlich ein weiterer Mittäter Bargeld und Modeschmuck aus dem Schlafzimmer der Frau. Der angebliche Wasserwerksmitarbeiter trug schwarze, noble Schuhe, eine dunkele Jeans, eine schwarze Fleecejacke und eine schwarze Basecap. Er hatte einen schwarzen Vollbart und habe ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Damme - Sachbeschädigung eines Wahlplakats

In der Zeit zwischen Montag, 16. August 2021, und Dienstag, 24.August 2021, 14.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen ein Wahlplakat in der Mühlenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 20.55 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit einem PKW die Oyther Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 36-jährigen Mann untersagt.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 25. August 2021, 09.40 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw die Straße Mittelesch in Richtung Schneiderkruger Straße. Hier wollte sie nach rechts auf die L873 abbiegen. Im Zuge dessen übersah sie eine von rechts kommende 49-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bühren, welche den Geh- und Radweg in Richtung Ortsmitte befuhr. Zwischen den Beteiligten kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen sich die Pedelec-Fahrerin leicht verletzte.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. August 2021, um 10.05 Uhr beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in beim Rückwärtsfahren in der Münsterstraße mit einem Pkw, einen ordnungsgemäß geparkten, grauen "Peugot, 2008". Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 01.00 Uhr fuhr ein Fahrer eines Sprinters auf der Severinghauser Straße und geriet aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Baum und entfernte sich, nach Angaben von Zeugen, da er sich selbstständig um einen Abschlepper kümmern wollte. Der Halter des Fahrzeugs konnte im Anschluss ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 42-Jährigen aus Stemwede. Er gab an, in der Nacht gefahren zu sein. Der Sachschaden beträgt 11.500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell