Cloppenburg - Glutbildung

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 15.10 Uhr, entstand aufgrund von Überhitzung eine Rauchentwicklung und Glutbildung an einer betriebenen Rundballenpresse auf einem Feld im Lankenweg. Die Glut konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es waren 3 Einsatzfahrzeuge mit 9 Einsatzkräften der Feuerwehr im Einsatz.

Cloppenburg - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 9.46 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einem Maisfeld in der Emsstraße drei Kanister mit Resten einer Natriumhypochloritlösung entsorgt wurde. Die Kanister wurden durch den Landkreis Cloppenburg abgeholt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen /Sachbeschädigung

Am Dienstag, 24. August 2021, zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen Türen und andere Gebäudeteile eines Schulzentrums in der St.-Elisabeth-Straße mit politisch motivierten Inhalten. Unter anderem wurde auch ein Hakenkreuz auf eine dort befindliche Skaterbahn geschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. August 2021, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren einen Fiat Punto im linken Bereich der hinteren Stoßstange, welcher auf einem Parkplatz einer Bank in der Tabbenstraße stand. Daraufhin entfernte sich Unfallverursacher, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Mittwoch, 25. August 2021, um 16.45 Uhr, kam es in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz. Ein 49-jähriger Mann aus Essen und ein 18-jähriger Mann aus Essen fuhren beide rückwärts aus ihren Parklücken. Dabei kam es zum Unfall. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der 49-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in eine Kita

In der Zeit zwischen Dienstag, 24. August 2021, 17.00 Uhr und Mittwoch, 25.August 2021, 7.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in den Neubau einer Kita in der Emsstraße einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - 22-jähriger Mann beschädigt Wahlplakate

Am 26. August 2021, um 4.15 Uhr, fuhr eine Streifenwagenbesatzung in der Straße Osterberg Streife, als ihnen zwei Männer auffielen. Einer der beiden Männer riss ein Wahlplakat von einem Mast herunter und zerstörte dieses. Die Polizeibeamten sprachen die beiden Personen an und nahmen den Sachverhalt auf. In unmittelbarer Nähe wurden weitere zerstörte Plakate aufgefunden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 22-jährigen Höltinghauser. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

