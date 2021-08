Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von BMW-Emblemen

In der Zeit zwischen Montag, 23. August 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 24. August 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen neun Embleme von BMW 5er-Fahrzeugen, welche auf einem Gelände eines Autohauses in der Nicolaus-Otto-Straße standen. An fünf der angegangenen Fahrzeuge entstanden zudem durch das Hebeln mit dem unbekannten Werkzeug Lackkratzer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 24. August 2021, um 17.10 Uhr, fuhr ein Leichtkraftradfahrer mit einem sog. Dirt Bike auf der Peheimer Straße. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht, zudem geriet das Hinterrad während der Fahrt gefährlich in Schwanken und war augenscheinlich nicht ordnungsgemäß befestigt. Die Polizeibeamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der Fahrer entzog sich dann aber grob verkehrswidrig und rücksichtslos der Kontrolle und flüchtete. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte wenig später ermittelt werden und die Polizeibeamten trafen ihn vor seiner Wohnanschrift an. Es handelt sich dabei um einen Jugendlichen aus dem Landkreis Cloppenburg, welcher nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. In unmittelbarer Nähe zu ihm konnte zudem das Dirt-Bike sowie die genutzten Kleidungsstücke und der Helm aufgefunden werden. Den tatverdächtigen Jugendlichen erwartet nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Verstoßes nach dem Kfz-Steuergesetz/der Abgabenordnung und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Lastrup - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Dienstag, 24. August 2021, beschmierten bislang unbekannte Personen ein Wahlplakat in der Kirchstraße u.a. mit einem Hakenkreuz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. August 2021, um 15.10 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Polen die B 68 aus Richtung Essen kommend in Richtung Cloppenburg. Vor der Ampel in Hemmelte fuhr er infolge von Unachtsamkeit auf den vor ihm bereits wartenden Pkw der einer 20-jährigen Autofahrerin aus Cloppenburg auf. Diese wurde wiederum auf den ebenfalls haltenden Pkw einer 21-jährigen Cloppenburgerin gedrückt. Die 20-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 24. August 2021, um 15.30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße aus Richtung Innenstadt. Der ebenfalls mit seinem Fahrrad aus Richtung Innenstadt kommende 72-jährige Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg übersah den44-Jährigen beim Rechtsabbiegen in einen von der Sevelter Straße abgehenden kleinen Weg. Es kam zum Unfall, bei dem sich beide Personen sind leicht verletzten. Der 72-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lönigen - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 24. August 2021, um 20.15 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Löningen beim Rangieren auf einem frei zugänglichen Parkplatz im Vinner Weg gegen einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Die Polizeibeamten hatten der Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell