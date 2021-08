Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Freitag, 20. August 2021, 12.00 Uhr und Dienstag, 24. August 2021, 19.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus zwei Autos der Marke BMW, welche in der Bergmannstraße standen, diverse Steuereinheiten (Lenkrad mit Airbagsystem, Navigationseinheiten, Getriebesteuergeräte). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Holdorf - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 22. August 2021, zwischen 01.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Hercules Futura 8 CX ohne den dazugehörigen Akku entwendet. Das Fahrrad stand an einer Hauswand in der Rotdornallee. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Dinklage - Ladendieb entkommt

Am Samstag, 21. August 2021, um 11.53 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Elektrokleingerät aus einem Elektronikgeschäft in der Straße Am Markt und flüchtete zu Fuß. Der Geschäftsführer versuchte den Täter zu verfolgen, verlor ihn jedoch beim Verlassen des Ladens aus den Augen. Bei dem Täter handelte es sich um einen schwarz gekleideten, jungen Mann. Er trug eine weiße FFP2-Maske. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstag, 24. August 2021, um 10.20 Uhr, wollten Polizeibeamte ein Vorführersuchen in der Bahnhofstraße vollstrecken. Hierbei kam es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 22-jähriger Mann aus Lohne stieß die Polizeibeamten vor dem Polizeidienstgebäude zur Seite und ergriff die Flucht. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, dabei überquerte der Flüchtige auch Gleiskörper des Lohner Bahnhofs. Schließlich gelang es den Polizeibeamten den jungen Mann zu Boden zu sprechen und ihn festzunehmen. Dabei und auch bei der Zuführung zum Streifenwagen wehrte sich der Lohner weiterhin massiv. Der junge Mann wurde anschließend in eine Jugendarrestanstalt gebracht.

Lohne - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 24. August 2021, um 21.00 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf der Steinfelder Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Beim Wenden touchierte er zudem einen geparkten Pkw. Anschließend versuchte er sich vom Unfallort zu entfernen, konnte jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen daran gehindert werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Körperverletzung

Am Samstag, 21. August 2021, um 00.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Falkenweg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Vechta. Ein bislang unbekannter Mann sprach ihn dort an und fragte nach einer Zigarette. Nachdem er dies ablehnte, schlug ihm der Mann unvermittelt gegen den Kopf. Der junge Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Täter wurde als 40-45 Jahre alt und mit kräftiger Statur beschrieben. Der Mann soll ca. 188 cm groß und angetrunken gewesen sein sowie mit einem russischen Akzent gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 24. August 2021, 16.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Lohne die Lohner Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Friesenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Cloppenburgers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Infolge dessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 20. August 2021, zwischen 13.09 Uhr und 18.00 Uhr, fuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in auf der Lindenstraße in Fahrtrichtung Marienstraße/Falkenbergstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem seitlich abgeparkten, schwarzen VW Touran. Der linke Außenspiegel des wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist davon auszugehen, dass das unbekannte Fahrzeug vermutlich am rechten Außenspiegel, oder an der rechten Fahrzeugseite eine Beschädigung aufweist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 24. August 2021, um 9.15 Uhr, legte eine 82-jährige Autofahrerin aus Steinfeld irrtümlich den Rückwärtsgang ihres Pkw ein, gab Gas, fuhr rückwärts von einem Parkplatz in der Clemens-August-Straße über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Mauer eines Parkplatzes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

