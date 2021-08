Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Sedelsberg - Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, den 21. August 2021, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 24. August 2021, um 09.00 Uhr kam es in der Hauptstraße zum Aufbruch eines PKW. Bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in den PKW ein und entwendeten ein Multimediagerät. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 25. August 2021, gegen 19.20 Uhr befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit seinem Auto die Moorstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 25. August 2021, gegen 12.30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße, auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein, oder -Ausparken einen dort geparkten Honda und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, den 25.August 2021, gegen 19.54 Uhr befuhr eine 16-jährige Saterländerin mit ihrem Kleinkraftrad die Hauptstraße aus Scharrel kommend in Richtung Ramsloh. Als eine 53-jährige Friesoytherin, die sich mit ihrem PKW davor befand, nach links in die Straße Am Sportplatz abbiegen wollte, bemerkte die Kradfahrerin dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Durch den Zusammenstoß kam sie zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 25. August 2021, gegen 19.50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Schleusenstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten, 34-jährigen Westersteder, der mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Richtung Barßel befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Mittwoch, den 25. August 2021, gegen 21.17 Uhr fuhr eine 42-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Töpkes Höhe aus Augustendorf kommend in Richtung Neumarkhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve nach links von Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Bäumen. Durch den Zusammenprall wurde die Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus Neumarkhausen und Friesoythe, die mit 7 Einsatzfahrzeugen vor Ort war, geborgen werden. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein im Kofferraum befindlicher Hund verstarb ebenfalls. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell