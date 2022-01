Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemittelung des Polizeikommissariats Vechta vom 28.01.22 bis 29.01.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen Am Freitag, den 28.01.2022, um 23:09 Uhr befährt ein 27-jähriger Lohner mit seinem BMW die Dinklager Straße (L845) von Lohne in Richtung Dinklage. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät er mit seinem PKW bei geradem Fahrbahnverlauf ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Einem hier entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen Dinklagerin kann er zunächst noch ausweichen. Allerdings schafft es der 27-jährige nicht sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, sodass er mit seinem BMW erneut quer in den Gegenverkehr gerät. Hier kommt es diesmal zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden VW einer 31-jährigen Kölnerin mit ihrem 27-jährigen Kölner Beifahrer. Durch den Zusammenstoß wird der BMW gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum geschleudert. Alle drei Fahrzeuginsassen werden durch den Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten PKW sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 20.000 Euro.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei der Kontrolle eines PKW Fiat in Damme in der Wiesenstraße stellten die Beamten am Freitag, den 28.01.22 gg 20:20 Uhr fest, dass der 43 jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Weiterhin war der Mann aus Damme nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und es ergaben sich zudem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Es wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell