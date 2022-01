Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrt durch die Rettungsgasse endet mit Bußgeld

Mayen, B262 (ots)

Am 02.01.2022, gegen 15.30 h, nutzte ein dreister Fahrzeugführer die Gelegenheit um einem Feuerwehrfahrzeug in einer Rettungsgasse auf der B 262 verbotswidrig hinterherzufahren, um schneller voran zu kommen und sich anschließend vor den anderen wartenden Verkehrsteilnehmer einzuordnen. Der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus Meppen, wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizei Mayen angehalten, kontrolliert und wegen unberechtigtem Befahren einer Rettungsgasse angezeigt. Dem Fahrzeugführer droht ein Bußgeld in Höhe von 240.- EUR, 2 Punkten in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

