Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kennzeichendiebstahl und anschließender Tankbetrug

In der Zeit von Freitag, 28.01.2022, 14.30 Uhr, bis Samstag, 29.01.2022, 13.45 Uhr, wurde in Löningen an der Lodberger Straße von einem Peugeot das hintere Kennzeichen entwendet. Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich in Löningen an der Bremer Straße ein Tankbetrug. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Audi A3 betankte sein Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Am A 3 war hinten das o. g. entwendete Kennzeichen angebracht. Das Kennzeichen, welches vorne an dem Audi angebracht war, wurde am gleichen Tag in Geeste (Landkreis Emsland) entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0 oder an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 803840.

Lastrup - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 28.01.2022, 21.30 bis 22.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter durch Zerkratzen einen Pkw, welcher an der Burgstraße in Lastrup abgestellt worden war. Der verursachte Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 oder an die Polizei Lastrup unter der Telefonnummer 04472 / 932860.

Löningen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 29.01.2022, gegen 21.00 Uhr, ereignete sich in Bunnen ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Lastruperin befuhr mit ihrem Pkw VW die Lastruper Straße von Lastrup kommend. In Höhe Bunnen lag ein Straßenbaum quer über der Fahrbahn. Die Autofahrerin übersieht den Baum und überfährt diesen. Dadurch wird der Pkw schwer beschädigt und die Fahrerin wird leichtverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Löningen vor Ort, die den Baum von der Fahrbahn entfernt hat. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Meldung Sturmtief "Nadia"

Außer dem o. g. Verkehrsunfall kam es in der Zeit von Samstag, 29.01.2022, 17.20 Uhr, bis Sonntag, 30.01.2022, 03.00 Uhr, zu vier weiteren Verkehrsunfällen im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta durch Überfahren von Ästen o. ä. Bei diesen ist lediglich Sachschaden entstanden. Weiterhin wurden 12 Gefahrenstellen im Inspektionsbereich gemeldet, die in Zusammenarbeit mit den örtlichen Freiwilligen Feuerwehren beseitigt werden konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell