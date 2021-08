Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Über 4 Promille + Anzeige und Ausnüchterung nach Angriff auf Polizisten + In Kirche eingebrochen + Tiguan zerkratzt + Traktor mit Hänger geschrottet + Roller von Sportplatz verschwunden

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Promillewert lässt Polizisten staunen -

Nach einem Unfall gestern Nachtmittag (02.08.2021) in der Donsbacher Hauptstraße ließen Dillenburger Polizisten den 35-jährigen Unfallfahrer pusten. Die Ordnungshüter staunten nicht schlecht, als sie auf das Display des Testgerätes schauten: Dieses zeigte einen Wert von knapp 4,5 Promille an. Der Dillenburger hatte zuvor mit seinem Audi beim Vorbeifahren einen geparkten Skoda touchiert. Die Blechschäden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 8.000 Euro. Für den Dillenburger folgte auf der Dienststelle eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Dietzhölztal-Rittershausen: In Kirche eingebrochen -

Auf Beute aus der Kirche in der Ortsstraße hatten es Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Zwischen 16.00 Uhr und 07.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gotteshaus. Im Inneren brachen sie eine Spendenbox auf und leerten diese. Wie viel Geld den Einbrechern in die Hände fiel, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Diebe beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang an der Kirche Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Nach Angriff auf die Polizei folgt Anzeige und Ausnüchterung -

Weil sie während einer Anzeigenaufnahme Wetzlarer Polizisten störten, kommen auf zwei 22 und 25 Jahre alte Männer Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Die Polizisten wurden am frühen Dienstagmorgen (08.03.2021), gegen 02.40 Uhr in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße gerufen. Zwei Gäste waren dort in Streit geraten, in dessen Verlauf einer einen Faustschlag ins Gesicht erhielt. Der Schläger hatte beim Eintreffen der Streife bereits Fersengeld gegeben. Während der Anzeigenaufnahme wollte das deutlich betrunkene Duo die Gaststätte betreten. Polizisten baten die beiden bis zum Abschluss der Anzeigenaufnahme vor dem Eingang zu warten. Beide versuchten trotzdem einzutreten, worauf sie einen Platzverweis erhielten. Hierauf holte der 22-Jährige mit einer Bierflasche zum Schlag gegen einen Kollegen aus. Dieser wich dem Schlag aus, brachte den Angreifer zu Boden und legte ihm Handschellen an. Der Komplize des Angreifers zog nun sein T-Shirt aus und versuchte dem Festgenommenen zu Hilfe zu kommen. Auch er wurde zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Die Alkoholtests der beiden brachten 2,21 und 2,9 Promille zutage. Das in Wetzlar und Breitscheid lebende Duo musste mit zur Polizeistation. Dort folgten die Identitätsfeststellungen und Blutentnahmen. Anschließend wurden sie im Gewahrsam ausgenüchtert.

Wetzlar: Tiguan zerkratzt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem VW Tiguan zurückließ. Der schwarze SUV stand am Montag (02.08.2021), zwischen 08.45 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz unterhalb der B49 an der Auffahrt in Richtung Limburg. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Gewalt über Traktor verloren -

Auf der Landstraße zwischen Leun-Lahnbahnhof und Braunfels kippte am Montagmorgen (02.08.2021) ein Traktor um. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Gespann auf der kurvenreichen Strecke ins Schlingern. Der Traktor kippte samt Anhänger um. Der 30-jährige Fahrer aus Greifenstein blieb unverletzt - sein 16-Jähriger Mitfahrer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in den Beinen, Armen und im Kopfbereich. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Den Totalschaden an Traktor und Anhänger schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Während der aufwändigen Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße bis ca. 17.15 Uhr voll gesperrt werden.

Braunfels: Roller am Sportplatz verschwunden -

In den zurückliegenden drei Wochen ließen Diebe vom Sportplatz einen schwarzen Roller mitgehen. Der Besitzer ließ das Bike am 09.07.2021 wegen eines Defektes dort zurück. Als er es am Freitag vergangener Woche (30.07.2021) abholen wollte, war es verschwunden. An dem rund 400 Euro teuren Roller vom Hersteller "Kymco" war das bis zum 28.02.20222 gültige Versicherungskennzeichen "878-TVD" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Motorrollers nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

