Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: E-Bike gestohlen + Unbekannte lösen Radmuttern an VW Golf

Dillenburg (ots)

Haiger: E-Bike gestohlen

Zwischen 21:10 Uhr am Dienstag (27.07.2021) und 09:45 Uhr am Mittwoch (28.07.2021) stahlen Unbekannte ein rund 3.100 Euro teures E-Bike vom Hersteller Conway. Die Diebe gelangten durch eine Hintertür in die Doppelgarage in der Mittelfeldstraße, in der das Bike stand. Hinweise, zu dem Fahrrad vom Typ Cairon C429 oder den unbekannten Dieben, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach: Unbekannte lösen Radmuttern an VW Golf

Der VW Golf parkte am Fahrbahnrand der Straße "Kalkwerk" im Industriegebiet zwischen Bicken und Offenbach. Zwischen Sonntag (25.07.2021) und Montag (26.07.2021) machten sich Unbekannte an dem weißen VW Cabriolet zu schaffen. Als die Besitzerin die Fahrt mit ihrem Auto am Montag fortsetzte, bemerkte sie auffällige Geräusche und Auffälligkeiten im Fahrverhalten. Offenbar lösten die Unbekannten alle Radmuttern an beiden Rädern hinten. Die Herborner Polizei ermittelt nun wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Wem sind zwischen 17:30 Uhr und 12:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell