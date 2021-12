Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Dachdecker abgestürzt

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 02.12.2021, 08:51 Uhr, Arratherhof (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einer abgestürzten Person in Giesenkirchen gerufen. An der Straße Arratherhof angekommen, stellte sich heraus, dass ein Dachdecker aus ca 8m Höhe abgestürzt war. Die Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Erstversorgung des Patienten und den Transport in eine Krefelder Klinik mittels des Rettungshubschraubers Christoph 9 aus Duisburg. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Notarzt aus Viersen, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell