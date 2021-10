Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Unfallflucht am Hochmoor, Zeugen gesucht

Silberborn (ots)

Bereits am Sonntag, 26.09.2021, in dem Zeitraum von 14.15 bis 16.15 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes des Hochmoor Mecklenbruch in Silberborn zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken wurde der geparkte Pkw BMW mit Northeimer Kennzeichen an der Stoßstange beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht hier Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

