Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Aufgefundenes E-Bike zugeordnet - wem gehört Werkzeug?

Stadtoldendorf (ots)

Der Eigentümer eines hochwertigen E-Bikes hat sich bei der Polizei in Stadtoldendorf nach Kenntnisnahme eines Presseaufrufs in der Tageszeitung gemeldet (siehe www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5032361). Das von der Polizei Stadtoldendorf aufgefundene Fahrrad samt Packtasche wird demnächst ausgehändigt, ein 19-Jähriger aus der Samtgemeinde hat gestanden, das unverschlossene Fahrrad vom Grundstück des Anwohners in der Weststraße entwendet zu haben.

"Machen Sie es Dieben nicht zu leicht - halten Sie Ihr Eigentum jederzeit unter Verschluss", appelliert der Leiter der Polizeistation Stadtoldendorf, PHK Holger Scheffel, in diesem Zusammenhang.

Weiterhin besteht ein Tatverdacht zu Eigentumsdelikten in der Nähe des Bahnübergangs in der Straße Über der Mühle - hier wurde an einem Tatort eine Stichsäge eines Markenherstellers samt Werkzeugkoffer aufgefunden, welche ebenfalls vermutlich nach Betreten eines bisher nicht bekannten Grundstücks aus einem unverschlossenen Raum oder Fahrzeug entwendet wurde. Auch dieser Eigentümer wird gesucht, Hinweise nimmt auch hier die Polizei entgegen (05532/504750).

