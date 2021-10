Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden begrüßt 31 neue Kolleginnen und Kollegen

Hameln (ots)

Der 1. Oktober ist jedes Jahr wieder ein aufregender Tag für viele Polizeibeamtinnen und -beamte. Nicht nur, weil es für Viele der Tag ist, an dem sie ihr Studium bei der Polizei beginnen, sondern es ist auch der Tag, an dem sie, nach erfolgreicher Beendigung ihres Studiums, ihren Dienst in den Inspektionen antreten.

In diesem Jahr sind es 23 ehemalige Studierende, die nach dem bestandenem Bachelor Studium direkt von der Polizeiakademie in die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden versetzt werden.

Insgesamt begrüßte Inspektionsleiter Matthias Kinzel - am Freitagvormittag 31 neue Kolleginnen und Kollegen, da es auch Zuversetzungen aus anderen Polizeibehörden gab. Alle "Neuen" werden unmittelbar nach der offiziellen Begrüßung ihren Dienst im PI-Bereich aufnehmen. Die 31 werden wie folgt auf die einzelnen Dienststellen verteilt: fünf verstärken künftig das Polizeikommissariat Bad Pyrmont, acht das PK Holzminden und die dazugehörigen Stationen, Hameln erhält zehn Beamtinnen und Beamte, das PK Bad Münder hat einen Zugang.

Mit den Zugängen werden nicht nur Pensionierungen und Dienststellenwechsel innerhalb der Polizei kompensiert, sondern es findet auch ein tatsächlicher Aufwuchs statt.

Auch in diesem Jahr musste die offizielle Begrüßung wieder unter freiem Himmel stattfinden. Dabei beglückwünschte Polizeidirektor Kinzel seine neuen Kolleginnen und Kolleginnen nicht nur zum bestandenen Studium und für die getroffene Berufswahl, sondern insbesondere auch für die Auswahl der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden als neuen Dienstort. "Sie werden sehr schnell feststellen, dass Sie in einer wunderschönen Region ihren anspruchsvollen Dienst aufnehmen dürfen, der ihnen nicht nur Erfüllung geben, sondern auch viel Spaß bereiten wird".

