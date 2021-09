Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Unbekannte Täter drangen am Freitag, in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr, in ein Wohnhaus an der Westruper Straße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten schließlich unerkannt mit Bargeld.

Bottrop

Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl kam es Samstag, zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr, an der Lortzingstraße. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten das Objekt und beschädigten dabei auch diverse Gegenstände. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie mit Schmuck.

In der Welheimer Mark brachen unbekannte Täter in eine Schule ein und verwüsteten mehrere Räume. Zudem entwendeten sie eine HD Webcam. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag- bis Samstagnachmittag. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Dorsten

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Eikentimpen ein. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entkamen letztlich unerkannt.

Marl

Am Samstag (17 Uhr) war ein 14-jähriger Marler zusammen mit einem Freund auf dem Weg zum Marler Stern. Sie nutzen die Linie SB 25. Im Bus wurden sie bereits von einem bislang fremden Mann angesprochen, der dem Marler seinen E-Scooter abkaufen wollte. Als die drei dann am Stern ausstiegen, sprach der Mann den Jungen erneut an. Als dieser wiederrum verneinte, nahm sich der Mann den Scooter mit Versicherungskennzeichen, stieß den Jungen zur Seite und fuhr in Richtung Busplatte davon. Er nutze eine Durchfahrt im Gebäude - an der dortigen Apotheke vorbei - und muss entsprechend auf dem Parkdeck wieder herausgekommen sein. Die Jungen informierten umgehend die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 50- 55 Jahre alt, graue Haare mit kurzen Seiten, schwarzer Mantel, darunter ein dunkles T-Shirt, graue, löchrige Hose, alkoholisiert, er sprach Deutsch mit Akzent und einer tiefen und rauen Stimme

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell