Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß auf der B225 - ein Recklinghäuser leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 7 Uhr, verletzte sich ein 21-Jähiger bei einem Unfall an der Ecke Dorstener Straße (B225)/ Westcharweg. Der 21-Jährige fuhr mit einem Auto auf der Dorstener Straße in Richtung Norden. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf dem Westcharweg in Richtung Dorstener Straße. An der Einmündung beabsichtigte er nach links auf die Dorstener Straße, in Richtung Innenstadt, abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 21-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrer wohnen beide in Recklinghausen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt schätzungsweise 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell